Factorio: ora disponibile la versione 1.1 su Steam

Factorio è finalmente disponibile su Steam dallo scorso agosto dopo 4 anni in Accesso Anticipato e nove anni totali di sviluppo, ma il lavoro per il team di sviluppo, Wube Software, non finisce di certo qui. Infatti, il sandbox è ora disponibile alla sua nuova versione 1.1.

La novità sicuramente più significativa è l’aggiunta del Blueprint Flip, il quale permette di copiare un progetto già completato. Altre aggiunte di spessore includono il controllo dello Spidertron.

Inoltre, ciliegina sulla torta, Factorio ha adesso una nuova interfaccia per i treni. Essa comprende la tavola Treni e la tavola Stazioni, appositamente fatte per permettere al giocatore un maggior controllo del tutto. Qualora non conosceste il titolo targato Wube Software, vi lasciamo alla descrizione del prodotto.