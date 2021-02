Eldest Souls: rilascio previsto per il Q2 2021, aggiunte le versioni console

United Label e Fallen Flag Studio hanno appena annunciato che il souls-like in pixel art Eldest Souls vedrà la luce nel Q2 del 2021 ma, in aggiunta, sono state confermate le versioni console del titolo. Infatti, oltre all’arrivo su Steam e Switch, il titolo action-RPG è previsto su Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e PlayStation 5.

Durante lo scorso anno abbiamo lavorato molto duramente per rendere il titolo al meglio. La risposta ai trailer e alla demo durante lo Steam Game Festival ci hanno emozionato moltissimo e siamo ancor più emozionati al pensiero di portare questa esperienza ad una fetta ancor più ampia di giocatori. Non vediamo l’ora di vedere i giocatori Nintendo, PlayStation, Xbox e PC combattere gli Antichi Dei.

Cosa ne pensate? Siete contenti di vedere arrivare questo souls-like dallo stile avvincente e che promette ore di divertimento? Fatecelo sapere e, qualora non conosceste il titolo, ecco per voi la descrizione.