Nintendo Switch: al momento non è prevista alcuna nuova versione della console

Nelle ultime settimane, tanti sono stati i rumor che vedevano una nuova versione della console ibrida nipponica Nintendo Switch. Difatti, stando alle voci, Nintendo stessa ha cominciato a richiedere ai vari studi di sviluppo di creare i loro titoli come 4K-ready, ovvero pronti al 4K, ha inoltre qualche nuovo titolo da mostrare e si vociferava della nuova versione nel 2021.

Purtroppo però, per quanto le informazioni sopra riportate possano esser vere, Nintendo, tramite il presidente Shuntaro Furukawa, ha annunciato che la compagnia non mostrerà alcuna nuova versione di Nintendo Switch, perlomeno non adesso. Il tutto è stato detto all’incontro Q&A, ergo possiamo prendere per assolutamente vera questa affermazione.

Sempre per quest’ultima però, è anche vero che Nintendo non ha completamente chiuso le porte a tale opportunità. Può quindi essere che, seppur non si vedrà nulla nel breve periodo, magari ci sorprenderà più avanti con qualche novità non di poco conto. Cosa ne pensate? Speravate di vedere una nuova versione di Nintendo Switch? Fatecelo sapere!