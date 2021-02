God of War: arriva la patch per PlayStation 5

I Santa Monica Studios sono in un periodo di grande fermento creativo. Ultimamente infatti, lo studio di sviluppo di casa Sony sta lavorando su God of War 2 (che potrebbe essere un titolo cross gen), e allo stesso tempo su un altro progetto non ancora svelato. Probabilmente ci vorrà del tempo prima che possiamo apprezzare i due titoli, ma lo studio non si dimentica certo di aggiornare i suoi fan, regalando loro qualche piccola chicca.

Uscirà domani infatti, come confermato dal developer, la patch per PlayStation 5 di God of War, che ottimizzerà l’esperienza di gioco dell’ultimo capitolo delle avventure di Kratos per la console next gen di casa Sony. Grazie a questo update sarà possibile aver migliori performance e una miglior risoluzione dal gioco. I giocatori di PS5 potranno pertanto vivere l’esperienza di God of War con una risoluzione in 4K e un frame-rate di 60 frame per secondo.

Ad ogni modo sarà comunque possibile tornare all’opzione della risoluzione in 4K con il frame-rate di 30 fps. Certo, giocare a God of War in 4K e 60 fps era già possibile, ma soltanto in determinate circostanze, ossia possedendo la copia fisica del gioco e senza utilizzare nessuno dei DLC o delle patch post lancio.

La patch per PlayStation 5 arriverà domani, il 2 febbraio. Siete pronti a vivere l’esperienza di Kratos sotto una luce completamente nuova?