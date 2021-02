My Hero Academia: ecco i character design della 1-B!

La quinta stagione di My Hero Academia, ormai è cosa nota, arriverà il prossimo 27 marzo, e si aprirà con l’arco narrativo dell’Addestramento Congiunto, che vedrà uno di fronte all’altro, gli studenti della 1-A e della 1-B del liceo Yuei. Proprio per questo la serie anime ispirata al manga di Kohei Horikoshi ha deciso di dedicare un piccolo special ai character design degli alunni della 1-B, che sono rimasti un po’ in ombra durante la quarta stagione della serie animata.

Nell’ultimo numero di Weekly Shonen Jump è stata inserita infatti una doppia pagina che mostra tutti i diciotto studenti della 1-B nei loro costumi da eroi, prontissimi a stupire tuti i fan durante il loro confronto con Izuku e compagni.

La parte del leone la fanno, ovviamente, Tetsutetsu, Monoma e Kendo, i tre studenti più popolari e ricorrenti della 1-B, che sono tornati varie volte nel corso della serie, anche e soprattutto in alcuni siparietti comici. Stavolta però lo spazio loro riservato sarà molto più ampio, e dovranno farci vedere cosa sono davvero capaci di fare grazie ai loro Quirk.

L’attesa per la quinta stagione di My Hero Academia sta facendo salire l’entusiasmo dei fan alle stelle. Il cliffhanger finale della quarta stagione infatti, che ci aveva mostrato Izuku entrare in contatto con i precedenti possessori di One For All, promette seri sviluppi nell’avventura del nostro aspirante eroe preferito. Siete pronti a viverla con lui?