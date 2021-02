Pokemon: l’anime viene rimosso dai canali Disney

Essendo probabilmente uno degli anime di maggior successo a livello globale, è più che naturale che il franchise di Pokemon vada avanti da più di vent’anni, senza conoscere nemmeno lontanamente una fine. In tutto questo lungo periodo di messa in onda, Ash Ketchum e il suo fido Pikachu si sono accasati in tanti canali televisivi diversi, su tante piattaforme diverse.

Ultimamente è stato Netflix ad accaparrarsi le stagioni del franchise targato Game Freak sui Pocket Monsters più famosi di sempre, ma questo significa anche che Ash e i suoi amici dovranno lasciare quella che è stata la loro “casa” precedente: i canali Disney.

Mentre la serie migra sulla piattaforma del colosso dello streaming infatti, Disney ha provveduto a eliminare le stagioni dalla 1 alla 21 di Pokemon dal catalogo di Disney XD on demand e di DisneyNOW, e questo non certo perché siano stati spostati sul servizio Disney Plus. L’unica stagione dell’anime dedicato ai Pocket Monsters che ancora resiste sui canali dell’azienda di Burbank è la 22esima stagione, presto destinata a subire la stessa fine di quelle che l’hanno preceduta.

Insomma la fine di un’epoca, tanto per Disney quanto per i Pokemon, che stanno nel frattempo diventando uno dei nuovi show di punta di Netflix, soprattutto in un settore, come quello degli anime, dove la compagnia leader nel settore dello streaming sta investendo in modo importante, tanto in produzioni originali, quanto in licenze di prodotti iconici. E Pokemon risponde perfettamente a quest’ultimo identikit.

Su Netflix stanno arrivando anche nuovi episodi della serie Esplorazioni Pokemon, l’ultima del popolare franchise di Game Freak che vede Ash, e il suo amico Goh, avventurarsi per il mondo alla ricerca di creaturine da catturare, addestrare e poter studiare. Un’avventura nella quale Ash è affiancato anche dall’immancabile Pikachu.