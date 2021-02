Resident Evil Village: svelata l’altezza ufficiale di lady Dimitrescu

Capcom, nella figura dell’Art Director di Resident Evil Village, ovvero Tomonori Takano, è intervenuta sul profilo Twitter ufficiale di Resident Evil per parlare di lady Alcina Dimitrescu e dell’incredibile successo riscosso dal personaggio e dalle sue figlie dopo il trailer che le ha svelate al mondo intero.

Lady Dimitrescu viene descritta come un’ammaliante personaggio vampiresco (ma lo sarà davvero) all’interno del messaggio pubblicato su Twitter, con Takano che non vede l’ora che arrivi il mese di maggio per poter aprire le porte del castello della donna a tutti i fan in attesa. Nel messaggio si parla anche si “implacabile inseguimento nei confronti di Ethan”, confermandoci che si tratterà di una figura in stile Nemesiss/Mister X/Jack Baker. Inoltre, ci viene comunicata l’altezza ufficiale della bella Alcina: 2.90 metri considerando anche i tacchi e il cappello. Qui servirà sicuramente una scala!

Vi ricordiamo che Resident Evil Village arriverà sul mercato il 7 maggio 2021 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC, insieme alla componente multiplayer online Resident Evil ReVerse (qui la nostra anteprima).

Your love for Lady Dimitrescu is loud and clear. 👒

Here's a message from our RE Village art director Tomonori Takano, along with a very curious fact you may have wondered about: pic.twitter.com/Lj4m5pN2dJ

