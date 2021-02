League of Legends: arrivano gli aggiornamenti per Udyr

Mentre League of Legends continua a crescere ogni stagione, con continui cambiamenti e nuove versioni dove i campioni delle prime versioni, fanno fatica a conquistare il loro posto nella Landa degli Evocatori. Dal 2019, tuttavia, Riot Games ha lasciato che i giocatori decidessero quali campioni riceveranno un aggiornamento per portarli agli standard moderni e dopo l’ultima votazione, Udyr, lo Spirit Walker è il prossimo personaggio di League Of Legends a ricevere un VGU. Anche tra le prime versioni, Udyr era diverso perché aveva quattro abilità di base invece di tre incantesimi base e uno definitivo. Anche se questo stile di gioco unico ha reso Udyr una forza da non sottovalutare, è stato gradualmente portato fuori dal meta poiché più campioni potevano invadere, duellare senza usare i loro kit completi.

Sebbene alcuni elementi del gameplay siano soggetti a modifiche o rimozione, il designer RiotStashu ha notato che la danza di posizione potenziata e la mancanza di gapclosers sono parti di Udyr che rimarranno dopo l’aggiornamento. Inoltre, l’artista RiotEarp ha affermato che il nuovo design di Udyr incarnerà uno sciamano primordiale che canalizza gli spiriti del Freljord, incluso Volibear. I giocatori non vedranno un modello reale per un po’ di tempo, ma la nuova concept art prende sicuramente ispirazione dalla sua skin definitiva, Spirit Guard Udyr.

Con il VGU di Udyr che inizierà presto, la comunità di League of Legends può aspettarsi post sul blog ogni pochi mesi. Insieme al VGU, tuttavia, Crime City Nightmare e Debonair 2.0 riceveranno anche skin line nel 2021 a seguito di una votazione tematica. Per ora, ci sono molte cose da fare nel gioco, come prepararsi per l’evento Lunar Revel 2021, che sarà presto disponibile. League of Legends è disponibile su PC.