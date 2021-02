Everhood: la versione per Switch e PC esce il 4 marzo

L’editore Surefire.Games e lo sviluppatore Foreign Gnomes pubblicheranno Everhood per Switch un’avventura RPG non convenzionale tramite il Nintendo eShop e PC tramite Steam il 4 marzo, hanno annunciato le società. Il gioco costerà $ 14,99 su Switch e $ 9,99 su PC, con supporto per le opzioni di lingua inglese, giapponese e cinese (semplificato e tradizionale), mentre ora disponibile una demo per PC. Di seguito una panoramica del gioco:

Firma il contratto, vendi la tua anima ed entra in un regno mistico tra i piani dell’esistenza conosciuti chiamato Everhood. Qui si sveglia la bambola di legno Red, che si alza da un sonno profondo per scoprire che un ladro gli ha rubato il braccio. Red parte alla ricerca del suo arto mancante e inconsapevolmente inizia a tirare un filo che potrebbe svelare la realtà come la conosce il mondo.

Vaga attraverso le porte dell’esistenza alla ricerca di Red e incrocia i percorsi con gli esseri bizzarri che chiamano questo posto casa. Unisciti a questi affascinanti personaggi mentre cercano di passare il tempo e ridurre l’eternità correndo sui go-kart, superando percorsi a ostacoli e giocando a giochi da tavolo. Ma preparati ad affrontare la musica in un attimo, poiché non tutti gli immortali sono gentili.

Affronta una rana amante del banjo, un bancomat senziente, un cavaliere quasi nudo e una miriade di altri strani avversari in battaglie di danza uniche. Muoviti e divertiti per schivare il fuoco in arrivo Esegui manovre evasive per sopravvivere ai rivali di Red mentre ti esibisci in temi di lotta contro i boss su misura che vanno da twangy chiptune a pesanti ritmi industriali e abbracciano tutto il resto.

Porta le rivelazioni che alterano il mondo alla luce dentro e fuori la pista da ballo mentre il viaggio di Red si avvicina alla realtà. Scegli tra una gamma di cinque opzioni di difficoltà per goderti di tutto, da un’esperienza incentrata sulla narrazione a sfide ardenti. Quindi torna nel regno in New Game Plus per scoprire ulteriori segreti o testare queste abilità in una modalità sbloccabile ultra difficile.