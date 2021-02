Nippon Ichi Software: teaser del nuovo IP Bokumetsu

Nippon Ichi Software, sviluppatore della serie Disgaea, fa regolarmente teaser e countdown prima di un nuovo annuncio di gioco: questo è il primo annuncio di un nuovo titolo del 2021. La società il 1 ° febbraio ha pubblicato su YouTube il video di un nuovo gioco. Il teaser mostra in particolare un luogo che sembra essere una prigione seguita da una silhouette stranamente sorridente in abiti formali indossati nei paesi occidentali. Sono stati aperti anche un sito teaser e una pagina Twitter, con il primo tweet che chiedeva ai giocatori di provare a indovinare il titolo del gioco, che termina con il suono ki.

Il post è intitolato nis_bokumetsu. Bokumetsu e sembra un’abbreviazione del titolo del prossimo gioco. La parte boku potrebbe significare 僕 io, mentre La parte metsu potrebbe essere il 滅 kanji, che significa distruggere, annichilire. Questo sembra decisamente un gioco a tema dark e vedendo i 14 personaggi nella prigione, è probabile che ci troviamo in un tipico gioco di morte giapponese in stile Battle Royale.

Nessuna piattaforma è ancora elencata, ma è molto probabile che questo il titolo di Bokumetsu arrivi su PS4 e Switch. Queste sono le piattaforme su cui Nippon Ichi Software sviluppa sempre al giorno d’oggi.

Inoltre, è importante notare che Nippon Ichi Software pubblica diversi nuovi IP all’anno tra cui anche alcuni giochi in collaborazione con Falcom come Ys IX: Monstrum Nox , l’ultimo capitolo della leggendaria serie di giochi di ruolo d’azione, uscirà in inglese questa settimana, il 2 febbraio, su PS4, mentre su Switch e PC tramite Steam nell’estate del 2021. Infine, Disgaea 6 è appena stato lanciato in Giappone su PS4 e Switch. Arriverà in Occidente esclusivamente su Switch, nell’estate del 2021.