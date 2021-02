Destruction AllStars: distruzione e adrenalina nel nuovo trailer di lancio

A partire da oggi è disponibile, in esclusiva per PlayStation 5 (PS5), Destruction AllStars, un intenso titolo per guidatori estremi che porterà i giocatori a causare danni e distruzione in arene sparse in tutto il mondo. Destruction AllStars è disponibile fino al 5 aprile per tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus, senza costi aggiuntivi. Il gioco può essere riscattato da PlayStation Store.

Fai il pieno di distruzione a bordo di potenti auto o salta nell’arena sfruttando le tue abilità di parkour per schivare gli attacchi, prendere il controllo degli altri veicoli o usare skill uniche per scatenare il caos. Potenzia il Veicolo del tuo Eroe AllStars per utilizzare tecniche speciali nell’arena. Gli AllStars, un roster unico di 16 personaggi, sono pronti a competere: allaccia le cinture e combatti per essere incoronato Campione della Federazione Globale della Distruzione.

Ecco le dichiarazioni di Lucid Games: