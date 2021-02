Ys IX Monstrum Nox: ecco il trailer di lancio su PS4

Fra pochi giorni, il 5 febbraio, sarà disponibile anche qui in Europa Ys IX Monstrum Nox, nuovo capitolo della saga YS. Il gioco è infatti reperibile già da oggi in America, e per questo il publihser NIS America ha fatto uscire il trailer di lancio, che potete vedere qui sotto.

Ys IX Monstrum Nox arriva su PlayStation 4, mentre sarà disponibile anche su PC e Nintendo Switch durante l’estate. Se volete sapere cosa ne pensiamo, vi consigliamo di dare un’occhiata alla nostra recensione. Per chi volesse testare il gioco prima di un eventuale acquisto, sul PlayStation Store è disponibile anche la versione demo.

Queste le caratteristiche principali del JRPG sviluppato da Falcom: