Definitely Not Fried Chicken: annunciato un gestionale sul narcotraffico

Definitely Not Fried Chicken, ovvero “Non è assolutamente Pollo Fritto”. Si, perché il titolo annunciato oggi da parte di Dope Games e Merge Games non è un gestionale su una catena di, appunto, pollo fritto, ma sul narcotraffico, che utilizza attività commerciali come copertura.

Per l’occasione è stato pubblicato anche un reveal trailer, che potete vedere qui sotto. L’uscita è prevista per questo 2021 su PC, via Steam.

Come fa sapere la pagina ufficiale su Steam:

Definitely Not Fried Chicken è un gioco manageriale come mai visto prima d’ora! Cresci nel campo del narcotraffico utilizzando vere e proprie imprese come copertura e occupandoti di tutte le sfaccettature di questo business. Acquista nuove “aziende”, incontra nuovi clienti, crea nuove droghe, fai un sacco di soldi e metti in ginocchio la città! Ambientato in una solare e affascinante città degli anni 80, DNFC metterà a dura prova le tue abilità manageriali.

Crea la tua zona di spaccio da cima a fondo, acquista lotti di terreno confinanti ed espandili sempre di più. Progetta e sviluppa l’intera linea di produzione e stabilisci i vari canali di distribuzione. Aumenta la difesa delle varie zone e assicurati che nessun cliente “troppo entusiasta” crei problemi. Ricerca e sviluppa nuove tipologie di droghe come la marijuana, la cocaina e la metanfetamina.

Ma creare un buon prodotto non è tutto; devi anche poterlo vendere! Ed è qui che entrano in gioco le tue attività; dovrai costruire e gestire queste aziende fittizie per poi vendere beni legali, e visto che le persone devono pur mangiare qualcosa, ti consiglio di buttarti in quella direzione. Dirigi una catena di Fried Chicken oppure diversifica il tuo portfolio concentrandoti anche su altre tipologie di attività. I gusti delle persone cambiano a seconda della zona.

La colonna portante di ogni attività sono i suoi dipendenti, le persone che instancabilmente portano a termine i lavori che gli assegni, e il tutto per una paga a dir poco imbarazzante. Un dipendente felice è un dipendente produttivo, ecco perché devi sempre assicurarti che lo staff abbia tutte le necessità di base, come un bagno e un posto dove mangiare. Una sala relax ben arredata non farà altro che migliorare il loro morale!

E le attrezzature di sicurezza ti aiuteranno con la rotazione dei turni di lavori e diminuiranno il tasso di mortalità.

Caratteristiche principali