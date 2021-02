Succubus: trailer sulla personalizzazione di Vydija

Succubus rivela il suo secondo volto. Con questa frase Madmind Studio presenta il nuovo video che si concentra sulla presentazione delle opzioni di personalizzazione ampliate, che verranno introdotte con la versione completa, in arrivo entro la fine dell’anno, all’interno dello spin-off di Agony.

La personalizzazione in Succubus sarà un elemento molto importante all’interno del gioco. Permetterà ai giocatori di adattare alcuni elementi alle loro preferenze, come l’aspetto della protagonista principale, la sua armatura e i suoi poteri, ma soprattutto – la grotta, che funziona come hub principale nel gioco. Durante il gioco si raccolgono le anime dei nemici, la valuta nell’universo del gioco, e possono essere utilizzate per sbloccare nuove parti da personalizzare e per acquistare nuove armi, armature o poteri speciali.

La personalizzazione in Succubus include:

Modifica dell’aspetto del personaggio principale, inclusi i tratti del viso e la carnagione

Armature e poteri speciali che influenzano il gameplay

Personalizzazione dell’hub principale. I giocatori decideranno l’aspetto visivo di ogni luogo nella grotta di Vydija e sceglieranno l’illuminazione e le condizioni meteorologiche desiderate.

Qui sotto potete vedere il video pubblicato da Madmind Studio.

Qualora vogliate, potete dare una letta al nostro provato del prologo di Succubus. L’uscita del gioco è prevista su PC via Steam, ma ancora non è stata annunciata la data precisa.