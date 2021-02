FIFA: Electronic Arts ne annuncia l’espansione globale e multipiattaforma

FIFA è al giorno d’oggi una realtà più che affermata tra i gamer appassionati del calcio. Electronic Arts sa che può contare sulla propria IP calcistica come altre IP proprietarie di punta e, per questo, il colosso americano ha quest’oggi annunciato che ha ulteriormente rinnovato la licenza pluriennale UEFA, così da rimanere esclusiva di EA Sports.

Inoltre, EA sta allargando ancor più le piattaforme sulle quali è possibile giocare, sviluppando di fatti diverse nuove esperienze mobile e, ancora, porterà FIFA 21 su Stadia il 17 marzo. Inoltre, ci sono più giocatori che giocano a EA SPORTS FIFA 21 rispetto a EA SPORTS FIFA 20 e ai rispettivi cicli di prodotto, dimostrando che l’interesse dei fan continua a crescere.

L’esperienza FIFA Online 4 free-to-download su PC, molto famosa in Asia, sarà presto disponibile per la prima volta anche in Russia, Polonia, Turchia e altri paesi, portando il titolo a un potenziale di decine di milioni di appassionati di calcio. Il mobile rimane la piattaforma di gioco più popolare al mondo ed EA SPORTS ha in cantiere sei esperienze calcistiche: dalla simulazione autentica a formati arcade unici che offrono nuovi modi di giocare per tutti. Maggiori dettagli su queste diverse esperienze di calcio mobile saranno annunciati in un secondo momento.

La nostra visione è quella di creare un’esperienza calcistica più autentica, connessa e sociale, portando i nostri videogiochi su diversi dispositivi, in più paesi e a nuovi fan. EA SPORTS trasforma rapidamente il modo con cui i fan si interfacciano con lo sport, facendo evolvere il calcio da un’esperienza passiva e programmata a un’esperienza interattiva, accessibile in qualsiasi momento. Questo è il gioco più bello del mondo e stiamo facendo tutto il possibile per connettere profondamente giocatori, atleti, club e leghe, e per accrescere l’amore verso il calcio, a livello globale

Con le parole di DJ Jackson, Vicepresidente di EA Sports Brand, vi rimandiamo alla classifica italiana appena aggiornata dove FIFA 21 torna al primo posto nelle vendite.