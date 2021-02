Mass Effect Legendary Edition: annunciata la data d’uscita con un nuovo trailer!

Non così tanto tempo è passato dal primo ufficiale annuncio di Mass Effect Legendary Edition, eppure ne è passato invece da quando i giocatori hanno messo mani per la prima volta su una delle trilogie che ha lasciato il segno due generazioni fa. Ora, Electronic Arts e BioWare hanno annunciato che non dovrà passare ancora molta acqua sotto i ponti per vedere risplendere questa saga.

Tramite il trailer pubblicato appositamente, la data d’uscita è stata finalmente rivelata. Il 14 maggio sarà possibile rigiocare l’intera trilogia con una veste grafica rivista per il 4K Ultra HD e HDR, con mondi migliorati, illuminazione avanzata e ombre dinamiche, assieme a tutti i contenuti usciti in passato.

I cambiamenti però, non sono solo grafici. BioWare ha infatti affermato che anche il combattimento, la gestione della squadra e l’esplorazione sono stati modernizzati ma senza stravolgere completamente quello che i tre titoli offrivano all’epoca.

Vi lasciamo alle parole di Mac Walters, il Project Director di BioWare, seguite dal trailer ufficiale in italiano, ricordandovi che Mass Effect Legendary Edition uscirà in data del 14 maggio e informandovi che è attualmente disponibile al preordine su PC tramite Steam e Origin, Xbox One, PlayStation 4, con in più futura compatibilità su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.