Bandai Namco conquista la sesta posizione nel Top Publisher Award 2021

Bandai Namco, da tempo publisher di un certo livello in ambito videoludico e di applicazioni (il quale ha in sviluppo progetti di un certo livello), è lieta di annunciare che è la società è riuscita a conquistare la sesta posizione nella classifica del Top Publisher Award 2021 del principale fornitore globale di dati e analisi relativi al mercato mobile, App Annie.

Questo è il terzo anno di fila in cui il colosso nipponico compare, confermando così di essere tra i migliori editori di app al mondo. La classifica si basa sui dati mobile di App Annie, chiamata “App Annie Intelligence”, in cui vengono analizzati i ricavi combinati, le statistiche di download e altri dati di ciascun editore durante il periodo che intercorre dal primo gennaio al 31 dicembre 2020.

Vorremmo ringraziare tutti i nostri fan per il loro incredibile supporto nel corso del 2020. Lo scorso anno ha portato molti cambiamenti nella nostra vita quotidiana. Malgrado le difficoltà, siamo comunque molto felici di vedere che i nostri giochi e le nostre app per dispositivi mobili hanno portato divertimento e intrattenimento in un periodo tanto difficile.

Da grandi appassionati di videogiochi, il nostro obiettivo è impegnarci costantemente a fornire i migliori contenuti e le migliori proprietà intellettuali a tutti i nostri fan. Continueremo a offrire giochi e app mobili di qualità per tutti i gusti e per molti anni a venire.