Microsoft Flight Simulator: miglior tutorial e ottimo comparto tecnico su Xbox Series X e S

Molti appassionati che attendono Microsoft Flight Simulator su console, ancora si chiedono come sarà tale esperienza una volta che il simulatore di successo targato Asobo Studios e Microsoft, approderà su console e dovrà esser giocato pad alla mano, senza poi dimenticare cosa ne sarà del comparto tecnico.

Ecco che le risposte arrivano da Jorg Neumann, capo del progetto del titolo, il quale ha dichiarato durante un’intervista per Twinfinite che la versione Xbox Series X e S saranno grandiose e andranno benissimo, comparando l’esperienza a quella del PC con schede video differenti.

A seconda della console che avete acquistato, sembrerà di avere un PC con semplicemente schede video differenti, ma potrete comunque aggiustare qualcosa. Sarà grandioso, girerà benissimo e, per giunta, supporterà anche il cross-play, così da poter giocare tra PC e Xbox.



Inoltre, Neumann ha specificato alcune novità nel campo del tutorial di gioco, dettagliando come, nonostante un tutorial appositamente creato per l’utenza console, l’esperienza simulativa non ne risentirà.

Non ritoccheremo mai il comparto simulativo, ma ci sono determinate cose che possiamo migliorare, come i tutorial ad esempio. Molti riescono a sfruttarlo ma, probabilmente, possiamo lavorare ancor meglio per renderlo meno spaventoso per i nuovi arrivati.

Microsoft Flight Simulator è attualmente disponibile su PC ed è prevista la pubblicazione su Xbox Series X|S per questa estate, con ora in arrivo il World Update 3. Vi lasciamo alla descrizione del prodotto presa direttamente da Steam.