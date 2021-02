PlayStation Now: ecco i nuovi titoli da oggi disponibili

Puntuale come sempre, ecco che Sony svela ufficialmente, tramite il proprio blog ufficiale, i nuovi titoli che andranno a espandere la libreria digitale del PlayStation Now. Andiamo subito a vedere cosa ci offrirà il servizio a partire da oggi, 2 febbraio.

Iniziamo con l’FPS di Activision, Call of Duty Black Ops III, dove il confine tra umanità e tecnologia è ormai avanzatissimo. Inutile dire che, oltre ad offrire una campagna di tutto rispetto, come solito l’opera ha dalla sua il multigiocatore e la ormai classica modalità cooperativa Zombi.

WWE 2K Battlegrounds si aggiunge all’offerta proposta dal PlayStation Now, con l’azione arcade che permetterà di competere contro le leggende WWE nei più svariati ambienti interattivi. Modalità Storia, multigiocatore online e Tornei sono il fiore all’occhiello di questa produzione, senza dimenticare la possibilità di giocare in multiplayer locale.

Detroit Become Human è sicuramente uno dei titoli più acclamati della scorsa generazione. Il thriller interattivo targato Quantic Dream catapulterà il giocatore in una storia avvincente e profonda, dove la distanza tra androidi e esseri umani è ormai prossima alla scomparsa.

Darksiders Genesis è la proposta di THQ Nordic per un action isometrico nell’inconfondibile mondo biblico dei Cavalieri dell’Apocalisse. Giocabile anche in multiplayer con un amico, in locale o online.

Little Nightmares si rivela essere un’ottima aggiunta, soprattutto con il secondo capitolo ormai alle porte. Il giocatore dovrà aiutare SIx a fuggire da Le Fauci, una nave abitata dalle più corrotte forme di vita in attesa del prossimo pasto. Un mix ben riuscito tra horror, platforming e puzzle solving.

L’offerta delle aggiunte al catalogo PlayStation Now si chiude con Hotline Miami 2 Wrong Number, il brutale capitolo finale della saga di successo. Violenza, vendetta e spargimenti di sangue sono all’ordine del giorno in questo titolo dallo stampo classico che unisce la modernità delle conseguenze di ogni singola scelta.