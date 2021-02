Call of Duty Warzone: 60.000 cheaters bannati in una volta

Il problema dei cheaters è vecchio quanto i multiplayer stessi, ma Activision ha deciso di dichiarare una guerra senza quartiere o possibilità di tregua a tutti coloro che barano su Call of Duty Warzone. Come riportato da Vice infatti, la compagnia ha bannato in un sol colpo più di 60.000 cheaters dal gioco, in quella che è sicuramene una delle più vaste operazioni di epurazione della storia del gioco.

Per il momento dunque Warzone si è liberata di moltissimi di quei giocatori che utilizzavano bot di mira automatica e stratagemmi simili per ottenere vantaggi sugli altri.

Questa non è certo la prima ondata di ban che colpisce il titolo di Infinity Ward e Raven Software. Lo scorso aprile Activision aveva bannato ben 70.000 account, e in settembre era toccato ad altri 20.000 cheaters. Di questi ultimi, la maggior parte sembrava utilizzare l’applicazione EngineOwning, che sarebbe di nuovo al centro dello scandalo, anche stavolta. Secondo una fonte, infatti, “chiunque abbia utilizzato EngineOwning dall’ultima volta è stato eliminato”.

Nonostante tutto questo impegno però, potrebbe essere tardi per riparare ai danni fatti dai cheaters. Moltissimi giocatori professionisti di alto profilo, con un vasto seguito di follower sulle principali piattaforme, hanno infatti deciso di abbandonare Call of Duty Warzone a causa di questi problemi. Tra gli ultimi, lo YouTuber Vikkstar, il cui canale conta circa sette milioni di fan, che ha spiegato in un video i motivi per cui ha scelto di non scaricare più alcun contenuto di Warzone:

“Il gioco è nel peggior stato di sempre. Activision non sta veramente affrontando la questione di quanti hacker ci siano, proprio oggi, mentre facevo il mio streaming, mi sono imbattuto in un hacker che stava facendo uno streaming live di se stesso che hackerava su Facebook”

E come se non bastassero i cheaters, Call of Duty Warzone ha anche altri problemi, come la ricomparsa dello Stim glitch, e la comparsa di una app che permetterebbe ai giocatori di alto livello di entrare nelle lobby dedicate a giocatori di minore abilità.

Vi ricordiamo che Call of Duty Warzone è disponibile su Playstation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X (dove girerà a 120 fps) e S e su PC.