Mass Effect Legendary Edition: ecco perché il multiplayer non ci sarà

Il trailer di lancio di Mass Effect Legendary Edition ha acceso l’immaginazione e l’entusiasmo di tantissimi fan in giro per il mondo che non vedono l’ora di potersi rituffare nelle avventure di Shepard, rivivendo una delle trilogie videoludiche fantascientifiche di maggior successo di sempre. Oltre a confermare la data d’uscita dell’opera (il prossimo 14 maggio), BioWare ed Electronic Arts hanno regalato ai fan anche qualche altro particolare.

Come per esempio la certezza che la componente multiplayer non ci sarà. Anche se Mass Effect è una saga nota più che altro per il suo storytelling, una componente multiplayer era stata introdotta nel terzo capitolo, e pur non facendo faville, si era guadagnata un discreto seguito di giocatori. Questi ultimi dovranno però rinunciarci, perché Mass Effect Legendary Edition ha deciso di rinunciare al multiplayer, favorendo le nuove funzionalità da inserire nella collection.

Kevin Meek e Mac Walters, i due capi del progetto di Mass Effect, hanno spiegato il perché di questa scelta in una intervista a Game Informer: per Meek il team di sviluppo ha scelto di “inserire quelle cose che avevano appassionato di più la maggior parte dei nostri fan”, notando anche che sarebbe stato “molto difficile” dal punto di vista logistico, avere la componente multiplayer pronta per il lancio. Inoltre Meek ha spiegato che inserendo il multiplayer il team si sarebbe dovuto occupare di moltissimi aspetti come il supporto post lancio o il cross-play tra le varie piattaforme.

Sembra dunque che BioWare abbia preferito spendere le sue energie sul single player, senza dedicarsi a un aspetto “di nicchia”, realizzando una Legendary Edition che ha comunque molto da offrire.

Mass Effect Legendary Edition arriverà dunque il 14 maggio 2021, su PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam e Origin), e sarà giocabile anche su PlayStation 5 e Xbox Series X e S.