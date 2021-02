Winds and Leaves: un nuovo titolo in arrivo per PS VR

Sony ha annunciato un nuovissimo gioco per PS VR destinato esclusivamente al dispositivo nel prossimo futuro. Winds and Leaves è attualmente sviluppato da Trebuchet Studio, il team dietro il gioco Prison Boss VR per Steam e PS VR. Sia nel trailer di annuncio su YouTube che nel post del blog, Sony ha svelato che Winds and Leaves è un’esclusiva per PS VR.

Nel titolo, i giocatori sono bloccati in un paesaggio arido, ma attraverso l’esplorazione e la sperimentazione, il mondo può essere costruito piantando vegetazione. Per raggiungere l’obbiettivo prenderanno strumenti, raccoglieranno frutta, scavano buche nel terreno, piantano semi e guarderanno piante e alberi crescere fino alla maturità. La landa desolata diventa presto una foresta profonda. Con l’aiuto del visore PlayStation VR unito ai movimenti controllati da PlayStation Move, tutto è più realistico e coinvolgente.

Trebuchet Studio è anche diventato creativo con il movimento nel gioco, poiché i giocatori usano trampoli di legno per andare dal punto A al punto B. Secondo lo sviluppatore, l’atmosfera del gioco è influenzata da un cortometraggio animato chiamato The Man Who Planted Trees, che è un vecchio filmato franco-canadese su un uomo che trascorre tutta la sua vita a coltivare una foresta, piantando un albero alla volta. Il 2020 è stato un anno forte per i videogiochi VR , ma anche il 2021 si preannuncia un buon anno. Winds & Leaves ha l’opportunità di soppiantarsi come concorrente tra i migliori titoli VR. Winds and Leaves arriverà su PS VR nella primavera del 2021.