Mass Effect Legendary Edition: ci sarà una versione per Switch?

Nella giornta di ieri BioWare ed Electronic Arts hanno finalmente confermato la data d’uscita di Mass Effect Legendary Edition, l’attesissima versione rimasterizzata della celeberrima trilogia di Mass Effect. Il titolo arriverà su PC oltre che su PlayStation 4 e Xbox One e sulle console next gen, ma non su Nintendo Switch.

Una scelta che appare strana, dal momento che le altre versioni rimasterizzate di giochi EA, come per esempio Need for Speed Hot Pursuit, sono arrivate anche sulla console ibrida di casa Nintendo. Di certo c’è che il team di sviluppo di BioWare non ha escluso la possibilità di una versione Swich di Mass Effect Legendary Edition. Mac Walters ha sostenuto, in un’intervista con Eurogamer, che gli piacerebbe moltissimo vedere il suo titolo anche sulla console Nintendo:

“Personalmente lo adorerei. Ma in fin dei conti, penso che abbiamo un percorso da seguire, e abbiamo scelto di dirci, ok, finiamo questo e vediamo in che tipo di situazione ci troviamo”



Insomma, sembra che la versione per Nintendo Switch della trilogia rimasterizzata possa essere soltanto rimandata a un periodo meno “impegnativo”. E in questo senso vale anche la pena ricordare che i primissimi leak relativi alla versione rimasterizzata del capolavoro BioWare avevano menzionato il fatto che il titolo non sarebbe arrivato su Switch all’inizio.

Nel frattempo, Mass Effect Legendary Edition è pronto all’uscita, il prossimo 14 maggio 2021. E voi? Siete pronti a tornare nei panni di Shepard?