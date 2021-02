Star Exodus: nuovo RTS ispirato a BattleStar Galactica

DreamStorm Studios e Games Operators hanno annunciato Star Exodus, un nuovo gioco di strategia spaziale in tempo reale ispirato a Battlestar Galactica e Homeworld, disponibile per PC tramite Steam. Per celebrare questo annuncio, i team hanno rilasciato il trailer di debutto del gioco. Di seguito le caratteristiche principali del gioco:

Star Exodus è un gioco di strategia in tempo reale per giocatore singolo definito dall’esplorazione e dalla scelta del giocatore che consentirà ai giocatori di vagare nello spazio infinito. I giocatori possono combattere e gestire le risorse mentre si prendono cura del proprio equipaggio. Inoltre, possono intraprendere il viaggio di una vita e mettere alla prova le loro capacità di sopravvivenza. I giocatori possono anche modificare la propria flotta, affrontare una razza aliena intelligente e cercare di trovare il proprio posto nell’universo.