Mass Effect Legendary Edition: ecco i requisiti per PC

La notizia della data d’uscita ufficiale di Mass Effect Legendary Edition ha infiammato gli animi dei numerosissimi fan della trilogia di casa BioWare. Il titolo rimasterizzato arriverà il 14 maggio 2021, riportando le avventure di Shepard su PlayStation 4 e Xbox One (forse persino su Nintendo Switch in futuro), oltre che sulle console di nuova generazione grazie alla modalità di retrocompatibilità, e ovviamente su PC.

E proprio alcuni dettagli della versione per PC sono stati rivelati grazie alla pagina ufficile del titolo su Steam. E il consiglio che ci sentiamo di darvi è quello iniziare le pulizie di primavera sul vostro hard disk con largo anticipo. Il gioco infatti, di per se stesso, ha dei requisiti GPU e CPU relativamente modesti, ma avrà un peso non indifferente di ben 120 GB.

Una dimensione gargantuesca quella di Mass Effect Legendary Edition, che non sembra del tutto giustificata nemmeno dalle tante migliorie che BioWare ha affermato di aver apportato ai tre titoli originali (come il miglioramento a livello di grafica, e quello che riguarda i modelli dei personaggi). Per vedere questo mastodonte funzionare su PC avremo bisogno dei seguenti requisiti minimi:

Sistema Operativo: Windows 10 da 64 bit

Processore: Intel Core i5 3570 o AMD FX-8350

Memoria: 8 GB RAM

Scheda Grafica: GPU: NVIDIA GTX 760, AMD Radeon 7970 / R9280X GPU RAM: 2 GB di memoria video

DirectX: Version 11

Per ottenere le migliori prestazioni dal gioco, comunque, BioWare ha raccomandato i seguenti requisiti cosigliati: