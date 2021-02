Destruction AllStars Guida: come silenziare la chat audio dal DualSense

Destruction AllStars è disponibile dallo scorso martedì solo su PlayStation 5 e in maniera gratuita per i possessori di PlayStation Plus (lo sarà fino al 5 aprile 2021). Il gioco ha diverse funzioni interessanti, ma una in particolare potrebbe dar fastidio alla maggior parte dei giocatori. Lucid Games ha infatti realizzato una chat vocale utilizzabile tramite il microfono integrato del DualSense, permettendo ai giocatori di comunicare tra di loro.

Questa funzione è già attivata non appena viene lanciato il gioco, con gli utenti in grado di sentire tuto ciò che viene detto nei microfoni altrui. Questa opzione può essere disattivata, ma non tramite le opzioni del gioco. In questa piccola guida vi spieghiamo velocemente come disattivare la chat audio di Destruction AllStars:

Premete il tasto PS sul controller DualSense

Selezionare la lobby della vostra partita in Destruction AllStars all’interno della schermata

Premere il tasto “Quadrato” per silenziare l’audio della lobby (quello degli altri utenti)

Va ricordato che premendo il tasto per spegnere il microfono del DualSense, muterete soltanto il vostro audio, ma continuerete a sentire l’audio degli altri giocatori. In attesa della nostra recensione (arriverà presto), vi invitiamo a leggere la nostra anteprima per farvi un’idea del titolo in questione.