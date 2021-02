Godlike Burger: annunciato il simulatore di cucina con ingredienti particolari

Daedalic Entertainment e Liquid Pug hanno annunciato un nuovo simulativo di cucina, con delle caratteristiche particolari, Godlike Burger. Il giocatore vestirà infatti i panni di uno chef decisamente pazzo, che vuole preparare i migliori hamburger dell’universo. L’ingrediente segreto? I clienti stessi. Sì, perché da una parte dovrete servire alieni che vogliono gustarsi qualche panino nel vostro fast food, ma allo stesso tempo dovrete trovare un modo per farli fuori silenziosamente, con trappole o quant’altro e utilizzare, si, la loro carne per altri clienti.

Per l’occasione è stato anche pubblicato un trailer, che potete vedere qui sotto. L’uscita del gioco è prevista su PC (via Steam) per il secondo trimestre del 2021.

Queste le caratteristiche di Godlike Burger attraverso la pagina Steam: