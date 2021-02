Il nuovo Battlefield verrà rivelato in Primavera, il titolo uscirà a fine 2021

Del brand legato al futuro di Battlefield, sappiamo al momento poco e nulla, eppure gli appassionati del titolo stanno chiedendo a gran voce alcune informazioni sul prossimo capitolo delle serie. Ebbene, proprio per l’occasione, è intervenuta direttamente Electronic Arts, la quale ha rivelato dei dettagli decisamente interessanti. Innanzitutto, abbiamo appreso che la nuova iterazione dello sparatutto in prima persona targato DICE verrà rivelato a Primavera, ed uscirà sul mercato a fine 2021, quindi, presumibilmente, tra i mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre vedermo l’opera arrivare sugli scaffali dei negozi.

Ecco le dichiarazioni del CEO dell’azienda, Andrews Wilson:

Non vediamo l’ora di condividere molto di più sui nostri piani nei prossimi mesi, compresa la nostra prossima esperienza di Battlefield, che segnerà un ritorno alla guerra militare a tutto campo. Il gioco sfrutta appieno la potenza delle piattaforme di nuova generazione per portare in vita battaglie massive e coinvolgenti con più giocatori che mai. Dotato di mappe con una scala senza precedenti, la prossima edizione di Battlefield prende tutta la distruzione, l’azione dei giocatori, il combattimento tra veicoli e armi per cui il franchise è noto e lo eleva a un altro livello. Il team è concentrato e il gioco è in anticipo sulle nostre tappe interne. Riveleremo il gioco in primavera, e consegneremo un’esperienza Battlefield definitiva per i nostri giocatori nella stagione delle vacanze del 2021.