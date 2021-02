Total War Warhammer III: annuncio con trailer

Oggi SEGA Europe, Ltd. ha annunciato Total War WARHAMMER III, il terzo capitolo nato dalla collaborazione tra lo studio di sviluppo Creative Assembly e i creatori di Warhammer, Games Workshop. I giocatori prenderanno parte a un conflitto apocalittico tra i poteri distruttivi dei demoni e le sentinelle del mondo dei mortali.

Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer d’annuncio, dal titolo “Conquer Your Demons”. L’uscita del nuovo capitolo è prevista per la fine del 2021 su PC, e può essere pre-ordintao su Steam o Epic Game Store, oppure acquistato direttamente dagli sviluppatori sul sito store.warhammer3.totalwar.com.

Ogni scelta che il giocatore prenderà in Total War WARHAMMER III cambierà il corso del conflitto all’orizzonte, che si estenderà dalle misteriose Terre dell’Est ai Regni del Caos infestati dai demoni.

Introducendo nuove razze iconiche dal Mondo di Warhammer Fantasy Battles, e con il debutto videoludico del Kislev e del Catai insieme alle fazioni del Caos di Khorne, Nurgle, Slaanesh e Tzeentch, i giocatori andranno in guerra accompagnati dalla rosa più ampia di Eroi leggendari, mostri giganteschi, creature volanti e poteri magici che si sia mai vista in questa serie.

“Fin dall’inizio, il nostro obiettivo è stato quello di creare una serie che permettesse di immergersi in questo incredibile viaggio attraverso il mondo che amiamo tutti” , ha affermato il Game director Ian Roxburgh. “Visto il successo che hanno avuto i primi due titoli della serie, che non sarebbe stato possibile senza l’enorme sostegno da parte dei nostri giocatori, abbiamo fissato degli obiettivi più ambiziosi, e non vediamo l’ora che tutti possano provare il risultato.”

“La competenza, dedizione e autenticità del Mondo di Warhammer che Creative Assembly è riuscita a infondere nel franchise di Total War Warhammer negli ultimi anni sono state meravigliose, per noi di Games Workshop e per i fan in tutto il mondo” , ha dichiarato Jon Gillard, Global head of licensing. “I nostri designer si sono divertiti un mondo a creare e sviluppare gli eserciti del Catai e del Kislev per questo progetto, e non vediamo l’ora di vederli in azione nell’attesissimo terzo titolo della serie.”

Per l’occasione sono stati pubblicati anche diversi screenshot, che potete vedere qui sotto.

