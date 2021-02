Star Wars: EA andrà avanti con il franchise (da 3 miliardi)

Electronic Arts certamente non dice addio a Star Wars. Il franchise, che ha fruttato alla società oltre 3 miliardi di dollari da quando ha acquisito i diritti di esclusiva nel 2012, andrà avanti anche con l’azienda californiana, anche dopo la perdita del rapporto esclusivo.

Le enormi entrate che il franchise ha raccolto sono state svelate nell’ultimo rapporto trimestrale sugli utili di EA. Mike Hickey, un’analisi di The Benchmark Company, ha chiesto proprio sulla licenza di Star Wars e sulla sua esclusività: in risposta, il CEO di EA Andrew Wilson ha dichiarato: “Continueremo a investire nella nostra relazione con Star Wars. È stata molto redditizia, fino a questo punto, oltre 3 miliardi in net bookings, e siamo entusiasti di ciò che saremo in grado di fare in futuro.”

Tuttavia, il rapporto tra EA e il franchise nato con George Lucas, cambierà in futuro. L’accordo decennale di esclusività firmato tra EA e Disney sta volgendo al termine, altre società sono già in fila per creare i propri titoli di Star Wars. In particolare, Ubisoft, con l’annuncio di metà gennaio di un gioco open-world in sviluppo (di cui però si sa ancora molto poco).

Questo non vuol dire che EA abbia concluso il suo “matrimonio”. La società ha riscontrato un enorme successo e non si ritirerà presto. Battlefront, Squadrons e Star Wars Jedi: Fallen Order sono stati tutti enormi successi. Persino Galaxy of Heroes ha guadagnato oltre 1 miliardo. Anche se al momento non è chiaro come EA continuerà a capitalizzare il franchise, non è troppo inverosimile pensare che quest’anno avremo più giochi ambientati nell’universo Star Wars.