Minute of Islands: annunciata la data d’uscita

Il publisher Mixtvision e lo sviluppatore Studio Fizbin hanno annunciato che il platform/puzzle con elementi narrativi, Minute of Islands, sarà disponibile su PC, Mac (tramite Steam e GOG), PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch dal 18 marzo. La versione demo è disponibile su PC, via Steam, come parte dello Steam Game Festival, dal 3 al 9 febbraio.

Per l’occasione è stato fatto uscire anche un nuovo trailer, che potete vedere qui sotto.

Questa la descrizione e le caratteristiche di Minute of Islands attraverso la pagina Steam:

Gioca nei panni di Mo, una riparatrice esperta che vive con la sua famiglia in un arcipelago rurale, dove un tempo si era stanziata un’antica razza di giganti sconosciuti. Le loro macchine, di incredibile fattura e in qualche modo dotate di vita propria, marciscono nelle profondità delle varie isole, e devono assolutamente essere mantenute in funzione, altrimenti una minaccia persa nel tempo tornerà per divorare tutto e tutti. Mo ha giurato di riparare i marchingegni nascosti prima che il peggio possa accadere, ma è proprio questo di cui ha bisogno?