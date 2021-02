Roguebook: svelata la data d’uscita su PC

Mostrato per la prima volta durante il Nacon Connect, il deckbuilder roguelike Roguebook ha finalmente una data d’uscita ufficiale, perlomeno per quanto riguarda la versione PC. Nacon e lo sviluppatore Abrakam Entertainment hanno annunciato che il loro titolo sarà disponibile su Steam a partire dal 24 giugno.

La produzione, tuttavia, vedrà la luce anche su console ma, purtroppo, arriverà più tardi, in una data non ancora specificata da parte dello sviluppatore. Qualora voleste provare Roguebook, è ora disponibile una demo tramite la piattaforma Valve e, inoltre, i preordini per la versione PC sono ora aperti. Vi lasciamo alla descrizione dell’opera, seguita dal trailer d’annuncio dell’apertura preordini.