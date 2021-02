Narita Boy è in arrivo su PC e console questa primavera

Team17, famoso publisher con al seguito numerosissimi studi, ha appena annunciato che pubblicherà il titolo sviluppato dal team Studio Koba, Narita Boy, questa primavera. L’opera action adventure sidescrolling retro-futuristica in stile pixel-art è in lavorazione da parecchio tempo, ma finalmente sta per arrivare.

Narita Boy arriverà nello stesso momento su Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam. Inoltre, molti giocatori del mondo Xbox saranno felici di sapere che la produzione sarà anche disponibile su Xbox Game Pass, sia per console che per PC. Qui sotto trovate una descrizione del titolo, seguita dal trailer pubblicato dal publisher.