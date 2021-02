Certain Affinity è al lavoro su una nuova IP originale

Certain Affinity, noto volto dietro elementi multiplayer per due degli FPS più conosciuti nell’ambito videoludico, ovvero Halo e Call of Duty (nonché aiutante nello sviluppo dell’ultimo capitolo del primo, Halo Infinite), ha annunciato di essere attualmente al lavoro su una nuova IP originale.

Secondo le dichiarazioni dello studio, lo stile e il genere del gioco che sarà è “sempre amato” ma, al momento, qualunque dettaglio relativo al suddetto nuovo progetto è ancora lontano dall’esser costruito.

Quello che possiamo dire per ora è che questo nuovo e ambizioso progetto è il culmine dei nostri obiettivi per quanto riguarda la crescita di un team per creare una IP originale.



Anche il fondatore e CEO del team, Max Hoberman, si è espresso a riguardo.

Abbiamo messo le basi per questo progetto durante gli ultimi anni. Siamo entusiasti all’idea di aver firmato un accordo per guidare lo sviluppo sul nostro titolo più ambizioso fino ad ora. Questa opera racchiude la nostra visione artistica e creativa, la stessa che guida con passione il nostro team.

A questo indirizzo, potete vedere come Certain Affinity si sia messa all’opera per cercare nuovo personale a Austin, Toronto, nel Texas e nell’Ontario, senza escludere ovviamente, visto il periodo, posizioni di lavoro in remoto. GamesVillage vi terrà al corrente dello sviluppo della nuova IP, tornate quindi a trovarci!