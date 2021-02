Fall Guys Ultimate Knockout: disponibile l’update 3.5

Fall Guys Ultimate Knockout continua ad espandersi e, proprio per questo, ha continuamente bisogno del supporto da parte dei propri sviluppatori. Finalmente, Mediatonic ha pubblicato il nuovo update di metà Stagione che aggiorna il battle royale alla versione 3.5.

Come vi abbiamo già anticipato qui, l’update aggiungerà 40 nuove varianti sui livelli già esistenti, aggiungendo inoltre un nuovo pacchetto DLC. In più, sono ora disponibili i costumi di Godzilla, Sonic e Goose Game.

Le novità però non finiscono qui, con l’ulteriore nuovo round chiamato Snowball Survival, abbellendo il tutto con il Fall Feed, un nuovo modo di tenere d’occhio gli avversari con aggiornamenti in tempo reale su ciò che accade nei round. Infine, non mancheranno vari fix sparsi per la produzione.

Mentre vi lasciamo il video appositamente pubblicato da Devolver Digital, diteci pure cosa ne pensate di questo nuovo aggiornamento per Fall Guys Ultimate Knockout!