Bloober Team: lo studio di The Medium lavora ad un nuovo progetto

Neanche il tempo di pubblicare The Medium su Xbox Series X/S e PC (qui la nostra recensione) e di essere rientrato in pochissimi giorni nei costi di sviluppo del gioco, che Bloober Team ha subito annunciato di essersi messo a lavorare su un nuovo “grosso progetto”, come specificato dal designer dello studio, ovvero Artur Łączkowski.

Tramite Twitter, lo sviluppatore ha svelato che ci sono aperte diverse posizioni lavorative, con nuove figure che verranno aggiunte al team per iniziare seriamente a lavorare al nuovo progetto di Bloober Team, che ovviamente non è stato ancora annunciato:

The Medium was cool, right? Right, but what’s even cooler is that we are working on a new big project and we need your input! Are you a Combat Programmer? VFX Artist? Concept Artist? Yes? Then join us if you dare👻https://t.co/HDZTjIynh4 pic.twitter.com/P4YeudF2uo

— Artur Łączkowski (@arturlaczkowski) February 3, 2021