Valve: perde la causa Steam Controller contro Ironburg Inventions

Martedì scorso, Valve, società di sviluppo di Steam, era in tribunale per difendersi contro Ironburg Inventions, il ramo di proprietà intellettuale del produttore di controller personalizzati SCUF. Ironburg ha accusato Valve di aver rubato la loro invenzione per le superfici di controllo sul lato posteriore che vengono utilizzate sui loro controller (e anche sul controller Xbox Elite Series 2, per il quale Microsoft aveva una licenza).

Valve ha replicato inviando a ciascuno dei giurati il ​​proprio Steam Controller e chiedendo loro di individuare le somiglianze nel design, ritenendo che le differenze generali tra i paddle dello Steam Controller e il tipo che trovi sui controller di SCUF sarebbero troppo dissimili per essere condannati. Valve aveva torto, e ora devono pagare. Secondo Law.com, Ironburg aveva inizialmente chiesto $ 11 milioni di risarcimento danni, ma il giudice ha ridotto la loro richiesta a $ 6 milioni per essere più in linea con il prezzo dell’accordo di licenza di Microsoft per la serie Elite 2. Quando la giuria si è pronunciata all’unanimità a favore di Ironburg, quel numero è stato ridotto a $ 4 milioni. Di seguito le parole del legale della Ironburg, Manatt Phelps:

Il mancato rispetto intenzionale da parte di Valve e della sua violazione è al centro di questo caso. Valve sapeva che la sua condotta comportava un rischio irragionevole di violazione, ma ha semplicemente proceduto a violarla comunque, è la classica storia di David e Golia: Golia fa ciò che Golia vuole fare.



Il basso costo per Valve probabilmente ha a che fare con il volume di vendite relativamente basso di Steam Controller, che non ha mai superato i 2 milioni di unità. Tuttavia, il verdetto potrebbe complicare i piani di Valve di offrire uno Steam Controller 2. Essere riconosciuto colpevole di violazione di brevetto significa che Valve non può violare nuovamente quel brevetto senza pagare molto di più in danni punitivi, quindi qualsiasi nuova versione dello Steam Controller probabilmente non avrà affatto i paddle sul retro.