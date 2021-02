Hundred Days: data d’uscita annunciata, demo disponibile su Steam

Il team italiano Broken Arms Games ha annunciato il loro ultimo titolo, Hundred Days, verrà lanciato il 13 maggio 2021 su Google Stadia e su Steam, mentre in occasione dello Steam Game Festival il team ha reso disponibile una demo giocabile del titolo. Di seguito riportiamo la panoramica del gioco:

Broken Arms Games è una società italiana di sviluppo di giochi a servizio completo, che produce sia giochi originali che giochi su misura per clienti aziendali come 505 Games e Milestone. L’azienda è nata nel settembre 2013 mentre il team faceva parte dell’acceleratore di startup australiano ANZ Innovyz Start. L’azienda si posiziona come uno sviluppatore di contenuti che con competenze tecniche e artistiche approfondite può creare prodotti multipiattaforma di successo affrontando anche piattaforme cloud minori che soffrono di mancanza di contenuti. Coprono l’intero ciclo di sviluppo del gioco dall’idea iniziale al gioco completo, dall’artwork al codice. Il motto aziendale è Play your life riflette esattamente il nostro approccio ai problemi, soprattutto nel trovare le migliori soluzioni, sia di design che di struttura, e soddisfare pienamente le aspettative del mercato dei videogiochi.

Happy to announce that #HundredDays will be released on May 13th on #Steam and #GoogleStadia 🍾🥳 Join us during the #SteamGameFestival and try out the new demo 🎮🍷

— Broken Arms Games (@brokenarmsgames) February 3, 2021