Bravely Default II: introdotti Holograd e i sistemi Counter and Jammer

Square Enix ha pubblicato nuove informazioni per Bravely Default II che introducono il paese di Holograd ei suoi personaggi, i sistemi Counter e Jammers e le battaglie consecutive. Bravely Default II è previsto per Switch il 26 febbraio in tutto il mondo. Di seguito una panoramica dei nuovi dettagli:

Holograd, The Militant Nation

300 anni fa, un eroe riunì numerosi clan che vivevano in terre aride e desolate. È così che iniziò Holograd. Da allora ha annesso i paesi vicini e ora altri paesi stanno rafforzando la guardia.

Personaggi di Holograd

Adamas Holograd

Un discendente dell’eroe che ha riunito Holograd. Un sostenitore delle arti militari, crede che il mondo raggiungerà la pace sotto il dominio dei forti. È il Re militante, ed è il sovrano a Holograd.

Maddock Lonsdale

Shogun di Holograd. In qualità di ex compagno mercenario di Sloan, le sue abilità nelle arti militari si confrontano favorevolmente. È un militare virtuoso che è sia altruista che fedele alla supremazia sostenuta da Adamas.

Mora

Uno dei subordinati di Adamas. Una donna che ha imparato l’arte del mutaforma per mascherare il suo sesso e la sua età. È affezionata ad Adamas ed è pronta a buttare via tutto per servirlo.

Vishnu Isaac

Uno dei subordinati di Adamas. Un mago che afferma di aver padroneggiato l’arte della magia della morte. Una volta ha perso una battaglia contro Emma, ​​l’insegnante di Elvis, e da allora nutre rancore.

Sistemi

Counter and Jammer

Alcuni mostri e molti nemici forti possono avere l’abilità di contrastare le tue azioni. I Counter, contrastano gli attacchi e i Jammer, contrastano le azioni che hanno come obbiettivo il contrasto all’uso di un oggetto. Nelle battaglie contro nemici forti, pianifica la tua strategia per evitare gravi contrattacchi da queste abilità.

Battaglie consecutive

Quando tocchi un mostro sul campo ed entri in battaglia, tutti i mostri vicini verranno trascinati dentro, innescando battaglie consecutive. Sebbene ci siano dei rischi nell’attivazione di questo sistema, poiché dovrai combattere tutti i mostri che trascini dentro, puoi guadagnare molti Job Point a seconda del numero di battaglie consecutive. Se vuoi guadagnare abbastanza punti lavoro, raduna i nemici e punta a un bonus di battaglie consecutive.