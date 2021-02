Elemental Knights Online R: ora disponibile anche su PlayStation 4

Winlight ha lanciato in tutto il mondo il gioco di ruolo multiplayer online Elemental Knights Online R per PlayStation 4, ha annunciato la società . Elemental Knights Online è anche disponibile in tutto il mondo per Switch tramite il Nintendo eShop, iOS tramite App Store e Android tramite Google Play. Di seguito una panoramica del gioco:

Informazioni sul gioco

Elemental Knights Online R è un gioco di ruolo online in cui puoi avventurarti con giocatori di tutto il mondo tramite Internet (MMORPG). Crea i tuoi personaggi e inizia una magnifica avventura in un bellissimo mondo fantastico. Puoi avventurarti dove desideri con il tuo avatar e le sue abilità. Ci sono anche funzionalità complete per personalizzare liberamente il personaggio con molte classi e funzioni in crescita.

Esistono sono quattro tipi di classi base che puoi scegliere:

Combattente

Chierico

Ladro

Mago

Se procedi con l’avventura puoi passare a un’altra classe in base alla prima classe selezionata. Man mano che avanzi nell’avventura, vedrai molti NPC che ti proporranno delle missioni. Completando le loro quest sarai in grado di apprendere abilità specifiche della classe.

Puntiamo a classi superiori!

Puoi ricevere una missione della storia Battle of Rampart a partire dalla classe Lv 10. Raggiungendo questa missione sarai in grado di passare a un’altra classe che può apprendere abilità ancora più potenti. Se raggiungi questa funzione potrai goderti appieno il mondo di Elemental Knights, quindi prova come primo obiettivo.

Caratteristiche