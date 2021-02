NioH Collection: ecco il trailer di lancio

Koei Tecmo e Team Ninja hanno da poco pubblicato in rete il nuovo trailer di lancio dedicato interamente a NioH Collection, edizione contente i primi due capitoli annessi di DLC e tutti gli aggiornamenti finora pubblicati, che arriverà nella giornata di domani, venerdì 5 Febbraio 2021 su PlayStation 5. L’opera videoludica è sicuramente una gradita aggiunta per coloro che non hanno tutt’ora testato con mano la produzione targata Team Ninja o vogliono provare in prima persona le migliorie che possiederà questa edizione grazie alle potenzialità presenti nell’hardware di PlayStation 5.

Ecco una breve descrizione della NioH Collection:

In questa vasta collezione, viaggia attraverso il Giappone dell’era Sengoku per affrontare nemici da incubo e guerrieri leggendari in combattimenti hardcore incredibilmente veloci. Padroneggia la via del samurai in Nioh, poi scatena la tua oscurità interiore in Nioh 2, tutti sapientemente rimasterizzati e migliorati per PlayStation 5.



Scopri la saga completa di Nioh con tutte e sei le principali espansioni incluse.

Combatti la minaccia Yokai a un mirato 120 fotogrammi al secondo con tempi di caricamento ultra-veloci.

Vi ricordiamo che tutti i possessori della versione PlayStation 4 di NioH 2 potranno effettuare l’upgrade gratuito alla nuova edizione su PlayStation 5. Inoltre, vi ricordiamo che sulle nostre pagine abbiamo appena pubblicato la recensione di NioH 2 Complete Edition.