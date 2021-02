Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack: rivelata la data d’uscita

Koei Tecmo Europe e lo sviluppatore GUST Studios sono fieri di svelare l’arrivo di Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack, disponibile dal 22 aprile 2021 solo in digitale per Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC Windows tramite Steam.

I tre giochi: Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book DX, Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey DX, e Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings DX, saranno contenuti in un unico pack insieme ai DLC pubblicati in precedenza nella Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack, oltre a tutti i nuovi contenuti per le versioni DX, tra cui uno speciale artbook digitale, photo mode e l’opzione per accelerare le battaglie. Grazie a questa release i giocatori potranno per la prima volta immergersi in Atelier Sophie e Atelier Firis in modalità portatile su Nintendo Switch™. I titoli contenuti all’interno dell’Atelier Mysterious Trilogy potranno essere acquistati individualmente o insieme in un pacchetto Deluxe a un prezzo speciale.

Il primo titolo, Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book DX, segue le avventure della giovane alchimista alle prime armi Sophie Neuenmuller, che scopre di essere la proprietaria di un libro enigmatico intriso di un’anima. Questo libro misterioso sembra contenere i segreti dell’arte dell’alchimia e mentre Sophie sperimenta l’alchimia nel corso della storia, svela i ricordi dimenticati del libro e alla fine si propone di scoprire la strana storia delle sue origini. La versione DX di questo gioco include una nuovissima storia di formazione per Sophie, che lotta per essere all’altezza della sua defunta nonna, l’affidabile alchimista della città.

Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey DX è il secondo titolo della saga “Mysterious” e segue le avventure dell’entusiasta Firis Mistlud e della sua amorevole sorella maggiore Liane Mistlud. Le sorelle hanno vissuto tutta la loro vita nella città isolata di Ertona, dove Firis usa la sua abilità unica per vedere dove sono sepolti i cristalli materiali. Tramite un incontro fatale, Firis viene a conoscenza dell’esame di alchimia e decide di fare il suo primo passo nel mondo esterno, partendo per un grande viaggio per diventare un’alchimista certificata e scoprire i misteri che la vita ha da offrire! La versione DX del gioco aggiunge quattro nuovi veicoli e diversi oggetti di esplorazione per migliorare l’efficienza e la velocità, oltre a sette nuove missioni che portano a sbloccare il nuovo potente nemico Palmyra.

L’ultimo capitolo della Mysterious Trilogy, Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings DX, segue la storia delle gemelle alchimiste: la riservata ma premurosa Lydie Marlen e l’eccentrica e spensierata Suelle Marlen. Le giovani gemelle lavorano al fianco del padre nell’atelier di famiglia, ma a causa della loro inesperienza alchemica, raramente vedono clienti. Mentre lavorano duramente per affinare le loro abilità, il duo scopre un dipinto dall’aspetto misterioso e mentre cercano di indagare, le ragazze vengono attratte in un mondo ricco di materiali rari perfetti per l’alchimia! Questa fatidica scoperta è solo l’inizio dell’avventura delle due gemelle, entrambe con un obiettivo comune: gestire il miglior atelier del paese! La versione DX del gioco introduce un nuovo dipinto che collega Lydie e Suelle al mondo di Nelke & the Legendary Alchemists. Per aiutare Lady Nelke a sviluppare la città, le due gemelle dovranno intraprendere nuove missioni e combattere contro nuovi pericolosi nemici.