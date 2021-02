DRAGON BALL Games Battle Hour: l’evento online mondiale si terrà il 6 marzo

Bandai Namco Entertainment Europe è lieta di annunciare l’enorme evento DRAGON BALL Games Battle Hour, interamente dedicato al mondo ludico della famosissima opera. Grazie a ciò, Bandai Namco mette insieme per la prima volta un singolo evento di DRAGON BALL basato su più giochi e includerà una varietà di programmi in grado di offrire tutto il meglio di DRAGON BALL, garantendo una giornata unica e indimenticabile a tutti i fan.

Il DRAGON BALL Games Battle Hour includerà tre dei giochi più competitivi di DRAGON BALL attualmente disponibili: il videogioco per console DRAGON BALL FighterZ, il gioco di carte collezionabili DRAGON BALL SUPER CARD GAME, rilasciato da BANDAI Co., Ltd., e l’applicazione per dispositivi mobili, DRAGON BALL LEGENDS.

DRAGON BALL FighterZ vedrà sfidarsi i quattro migliori giocatori provenienti da cinque regioni diverse, tra cui Giappone, Francia, costa occidentale degli Stati Uniti, costa orientale degli Stati Uniti e Spagna.

DRAGON BALL SUPER CARD GAME darà vita a una sfida tra i campioni di ogni regione (Torneo del Campionato 2019).

DRAGON BALL LEGENDS consentirà ai giocatori professionisti del torneo mondiale svoltosi due anni fa di fare un ritorno trionfale.

Come però sarà possibile vivere questo evento? Bandai Namco ha messo a disposizione di tutti l’Arena Online! La lobby dell’Arena online consentirà ai partecipanti di interagire con gli altri fan, come se fossero presenti all’evento di persona. Sarà possibile creare un avatar personale e usare le funzioni emote della lobby per esprimere le proprie emozioni e i propri pensieri su DRAGON BALL con gli altri utenti, supportando al tempo stesso i giocatori impegnati nelle sfide.

Il DRAGON BALL Games Battle Hour si terrà online sabato 6 marzo 2021 e, per maggiori informazioni, a questo link potrete trovare tutto ciò che vi serve! Allora, che ne pensate dell’evento organizzato da Bandai Namco? Fatecelo sapere!