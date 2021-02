Drawn to Life Two Realms: disponibile da oggi il nuovo DLC gratuito

Il publisher 505 Games e lo sviluppatore Digital Continue hanno annunciato che è da oggi disponibile il nuovo DLC gratuito per la loro opera Drawn to Life Two Realms. Il Creative Pack, questo il nome del contenuto aggiuntivo, è disponibile su Steam, Nintendo Switch e dispositivi portatili iOS e Android.

Grazie al Creative Pack, verranno aggiunti nuovi strumenti di creazione, dieci nuovi livelli di sfida e, soprattutto, la possibilità di utilizzare il touch screen di Nintendo Switch!

Attualmente, il titolo è disponibile su Steam, Nintendo Switch e dispositivi mobile e, vi segnaliamo, lo sconto del 30% per gli utenti delle prime due piattaforme, il quale durerà fino al 15 febbraio. Vi lasciamo alla lista delle aggiunte e alla descrizione del titolo.

Il DLC Creative Pack include:

Drawn to Life: Two Realms riprende diversi anni dopo la fine di Drawn to Life: The Next Chapter. I giocatori si ricongiungeranno con Mari, Jowee e altri personaggi preferiti mentre viaggiano tra il regno di Raposa e quello umano per scoprire il mistero dell’Ombra. Il titolo platform action-adventure include decine di “giocattoli” unici, più di 100 Battaglie dell’Immaginazione e oltre 70 PNG umani e Raposa con cui interagire. I giocatori possono giocare con milioni di colori e decine di adesivi unici che assicurano infinite ore di personalizzazione per arricchire il loro viaggio.