Haven ora disponibile su PS4, Switch e Epic Games Store

Come già vi avevamo annunciato, Haven, il titolo RPG da parte di The Game Bakers, è arrivato giusto in tempo per San Valentino. Dopo l’uscita su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One e Steam, ora è anche disponibile su PlayStation 4, Nintendo Switch e Epic Games Store.

Potrebbe essere una bella pensata quella di giocare Haven il giorno di San Valentino, visto che narra il viaggio di due amanti in fuga che arrivano su un pianeta ostile e, pur di rimanere insieme, lotteranno con tutta la loro forza. La particolarità, comunque, è che l’opera proposta da The Game Bakers è giocabile completamente in cooperativa.