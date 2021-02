Demon Slayer: il gioco arriva anche su PS5, Xbox One e PC

Il 2020 è stato l’anno di Demon Slayer. Il manga e anime di Koyoharu Gotoge ha conquistato record su record, sia grazie alle vendite dei suoi volumi, sia con il film Mugen Train, che ha superato il record di film col maggior incasso al botteghino giapponese, precedentemente detenuto dal capolavoro di Hayao Miyazaki, La città incantata. E nel 2020 Tanjiro, Nezuko e i loro compagni di avventure sono pronti a raddoppiare il loro successo.

Nonostante il manga sia terminato infatti, molto altro è in arrivo per quanto riguarda l’universo di Demon Slayer: da una possibile seconda stagione dell’anime (la prima è attualmente disponibile su Netflix) al videogioco per PlayStation 4 annunciato a marzo 2020 da Aniplex e CyberConnect2 con un bellissimo trailer. E nell’ultimo numero di Weekly Shonen Jump sono arrivate novità succose proprio per questo titolo.

Come confermato dal developer infatti, Demon Slayer Kimetsu no Yaiba arriverà anche su PlayStation 5, PC e Xbox One (il che significa che, automaticamente, sarà disponibile anche su Xbox Series, grazie alla retrocompatibilità). A quanto pare dunque Aniplex vuole puntare il più forte possibile sul successo di quello che è diventato uno dei suoi franchise di riferimento (tanto che Mugen Train è stato proposto tra i film che potrebbero essere candidati all’Oscar), e l’annuncio che il gioco arriverà su Xbox potrebbe essere propedeutico anche per un lancio al di fuori del Giappone (per il momento Demon Slayer dovrebbe uscire soltanto in terra nipponica infatti).

La sola console per la quale il titolo non è stato annunciato è Nintendo Switch, ma è facile immaginare, dato anche il suo successo commerciale, che presto potrà arrivare anche la versione per la console ibrida di casa Nintendo.

Il titolo di casa CyberConnect2 non è, tra l’altro, la sola versione videoludica dell’universo narrativo di Gotoge che sta per arrivare a deliziare i fan: dovrebbe essere ormai in dirittura d’arrivo il mobile game Kimetsu no Yaiba Keppuu Kengeki Royale, che sarebbe dovuto uscire nel 2020, ma che è stato rimandato a data da destinarsi.