Werewolf The Apocalypse Earthblood ora disponibile, nuovo trailer di lancio

Il colosso francese Nacon, assieme a Cyanide, hanno pubblicato un nuovo trailer di lancio per Werewolf The Apocalypse Earthblood, il nuovo titolo action che vede i giocatori impersonare il lupo mannaro Cahal per combattere la megacorporation Endron per porre fine ai loro progetti.

Nell’opera è possibile trasformarsi in tre distinte forme, quella umana, da lupo e da lupo mannaro, per poi usare le diverse abilità di ciascuna in base alla situazione e al piano che si vuole attuare.

Mentre qui trovate la nostra recensione, vi informiamo che Werewolf The Apocalypse Earthblood è ora disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e PC. Qui sotto potete vedere l’ultimo trailer.