Little Nightmares II: Derren Brown ci spiega gli incubi

Bandai Namco è pronta a tornare con una delle saghe più disturbanti e terrificanti del videogioco moderno. È solo questione di giorni infatti prima che Little Nightmares II, l’attesississimo sequel del puzzle horror di Tarsier Studio (qui il nostro provato) faccia il suo esordio sugli scaffali, e per celebrare questo evento il titolo si è mostrato in un nuovo, terrificante video (che trovate in calce all’articolo) che vede come guest star il celebre illusionista e mentalista inglese Derren Brown.

Noto in tutto il mondo per i suoi spettacoli teatrali e televisivi, durante i quali si esibisce in pratiche di mentalismo e illusionismo, Derren, seduto su una poltrona nella semioscurità, ha rivolto al mondo una semplice domanda: “Che cosa sono gli incubi?“.

Immerso nella realtà distorta e oscura del mondo di Little Nightmares, Derren ci condurrà in un viaggio attraverso le nostre paure e gli incubi più profondi. Esploreremo le profondità di ciò che sentiamo e temiamo, mentre cerchiamo di sfuggire al vuoto oscuro in cui ci ritroveremo. Scopriamo i nostri incubi e troviamo le risposte alle nostre domande più importanti… dunque gli incubi sono un sogno o una realtà?

Little Nightmares II arriverà il prossimo 11 febbraio 2021 su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam), e nel corso del 2021 anche nelle versioni per console next-gen, PlayStation 5 e Xbox Series X e S (con upgrade gratuito per i possessori del titolo su PS4 e Xbox One).