Bethesda: morto il CEO Robert A. Altman

Di solito un’azienda come Bethesda utilizza Twitter per annunci lieti, come l’uscita di un nuovo titolo, ma oggi il developer è stato costretto a dare la triste notizia, attraverso i suoi canali social, del CEO e fondatore dell’azienda Robert A. Altman. L’uomo d’affari ed ex avvocato si è spento a 74 anni. Per il momento non è stata resa nota la causa del decesso.

Altman ha fondato ZeniMax, la parent company di Bethesda, nel 1999, al termine di una brillante carriera legale, insieme all’amico Christopher Weaver, dando vita a un colosso in grado di pubblicare alcuni dei più amati titoli e franchise dell’industria videoludica, come The Elder Scrolls, DOOM, Wolfenstein e Dishonored.

Se ne va dunque uno degli artefici dell’accordo da 7.5 miliardi di dollari che lo scorso anno aveva portato ZeniMax ad essere acquisita da Microsoft. Per ricordare Altman, Bethesda ha voluto condividere alcune delle frasi che il CEO inseriva nelle e-mail interne alla compagnia in questo periodo di pandemia, per motivare e far sentire la sua vicinanza ai dipendenti:

“Sappiamo che molti stanno provando sulla propria pelle la pressione dell’isolamento e lo stress correlato alle attuali circostanze. Ancora una volta, vi invito a prendervi del tempo per voi ogni giorno, a programmare incontri online, continuare a mantenere la vostra prospettiva, consapevoli che tutto questo passerà” “Domani vi chiedo di prendervi una pausa per fare un brindisi al 21esimo compleanno della nostra compagnia… Avete fatto qualcosa di straordinario, qualcosa che pochissime startup sono mai riuscite a fare” “Avete creato una multinazionale, un businesse da molti miliardi di dollari, pieno di talento a ogni livello della compagnia… E lo avete fatto nel modo giusto, sempre fedeli ai nostri principi di integrità, rispetto, qualità e squadra”

Bethesda ricorda Altman come un visionario, un amico, e soprattutto qualcuno che credeva fortemente nelle persone, e nella loro capacità di creare qualcosa di bellissimo lavorando in team.

I nostri pensieri, come quelli di tutti i fan di Bethesda e di tutto il mondo videoludico, sono con la famiglia.