GameStop Italia: al via l’iniziativa “Ti amo perché…”

GameStop Italia ha deciso di dedicare una delle sue tante iniziative a San Valentino, ovvero la festa degli innamorati. “Ti amo perché…” mette in palio cena e dopocena da fare in occasione della festività del 14 febbraio. Ma scopriamo come!

Dal 27 gennaio al 7 Febbraio partecipa al nostro contest

RICORDATI DI USARE L’HASHTAG #GSZLOVEYOU

Partecipare al nostro contest è facilissimo. Dichiara il tuo amore a chi ami davvero con una stories, taggaci ed inserisci l’hashtag #GSZLOVEYOU. Le 3 stories più divertenti ed originali, con le relative dichiarazioni d’amore correttamente taggate, giudicate dal nostro team, vinceranno 1 kit composto da: Smartbox- Cene stellate a casa tua: 1 Kit per preparare le ricette dello Chef Marc Lanteri, ed un gioco da tavolo Back To The Future: Dice Through Time. Ma non è tutto: LE DICHIARAZIONI VINCENTI saranno mandate in onda nella nostra GSZ TV, puntata del 10 Febbraio!!! I vincitori saranno rivelati entro il 7 Febbraio sulle nostre pagine Instagram e Facebook

Se sarai tra i fortunati, contattaci a questo indirizzo mail: [email protected], effettuate le opportune verifiche riceverai il tuo premio! Ma affrettati per riceverlo in tempo per San Valentino!!! Tutti i dettagli sul sito ufficiale di GameStop Italia.

Intanto, negli ultimi tempi le azioni della società stanno volando in borsa. Trovate tutte le informazioni nella nostra notizia dedicata.